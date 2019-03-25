Приятно, когда на тебя обращает внимание Роналду – игрок сборной Украины Миколенко

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Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / 1927.kiev.ua

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился эмоциями от противостояния с Португалией (0:0) в рамках квалификационного матча на Евро-2020.

Также Миколенко отметил, что не хотел жестко играть против Криштиану Роналду. Защитнику приятно, что звездный португалец обратил на него внимание.

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"Бернарду Силва – быстрый, креативный игрок, очень резкий, принимает нестандартные решения. Две недели назад я играл против Педро, он мне тоже очень сильно понравился. Это два футболиста, против которых было очень трудно играть", – сказал футболист в программе "Профутбол".

Не пытался играть намеренно жестко [против Роналду]. Так получалось, что выбивал мяч, и в конце попадал в ногу. Но я не хотел. Он мне тоже попадался. Так что немного друг другу вставили. Приятно, когда на тебя обращает внимание один из лучших игроков мира, но я не придаю этому большого значения.

25 марта сборная Украины проведет второй матч отбора к Евро-2020 против команды Люксембурга. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Спорт 24 писал, что в Люксембурге царит отличная атмосфера на тренировке сборной Украины. Больше всех, как обычно, веселится Евгений Коноплянка, который нашел себе новую жертву.

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Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Криштиану Роналду
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