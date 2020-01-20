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Приятно настолько, что перевозбуждаюсь: Ракицкий рассказал о первом годе в "Зените"

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Ярослав Ракицкий / ФК "Зенит"

30-летний украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий подвел итоги своего первого года в питерской команде.

Слова футболиста цитирует официальный сайт ФК "Зенит".

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– Сейчас ровно год, как вы перешли в "Зенит".

– Почти ровно. Дайте вспомню. Я 24 января прилетел в Питер. День потусовался с женой, погулял по морозу...

– Почувствовали, так сказать.

– Класс, мне нравится, люблю такую погоду. Особенно когда снег, морозец. Не люблю дожди, как сейчас. Мы еще из Петербурга полетели на Мальдивы в отпуск, а там дней десять — ливни. К часу дня солнышко просматривается, а потом поливает.

– Давайте вернемся к нашей теме. Год в Петербурге. Как бы вы его оценили?

– Счастлив для меня. Нашел шикарный стадион, шикарную команду, оборудованный город, потрясающих болельщиков. Горжусь их поддержкой.

– Как вам кричалка: "Ракицкий, гол!"?

– Честно, они когда кричат, я не могу забить (смеется). Меня это смущает. Пусть лучше кричат: "Зенит", гол!"

– Вы один из немногих футболистов, в адрес которых раздаются персональные заряды.

– Это приятно настолько, что я начинаю перевозбуждаться. Это класс, круто, такого никогда со мной не было, но это сбивает (смеется).

Что не так с переходом Ярослава Ракицкого в российский "Зенит"?Ярослав Ракицкий перешел в российский "Зенит" в понедельник, 28 января. По сообщению СМИ, клуб из Санкт-Петербурга заплатил за 29-летнего защитника 12 миллионов евро. Срок контракта – 3,5 года.

Такой трансфер вызвал неоднозначную реакцию в среде болельщиков. Причина – переход именно в российский клуб. При этом что Ракицкий никогда не отмечался особой патриотичностью. Ему припомнили и то, что он никогда не пел гимн Украины во время матчей национальной сборной.

После начала аннексии Крыма и войны на Донбассе в сборную Украины стараются не вызывать футболистов, которые играют в России.

Бывший главный тренер сборной Украины, а теперь Глава комитетов национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич назвал переход Ракицкого в "Зенит" ошибкой.

Не меньше критики такой переход вызвал и у известного ведущего и журналиста Игоря Цыганыка.

Сам Ракицкий заявил, что "российский чемпионат сейчас на голову или даже на две сильнее, чем украинский. Украинский чемпионат очень слабый и не очень интересный".

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Ярослав Ракицький
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