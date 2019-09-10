Приятно вспомнить, что играл не только против Роналду, но и украинской звезды – хавбек Литвы

В субботу, 7 сентября, сборная Украины одержала разгромную победу в квалификации на Евро-2020 против сборной Литвы. После матча футболисты Литвы дали комментарии.

Полузащитник сборной Литвы Федор Черных прокомментировал поражение от Украины (0:3).

В материале Спорт24: Шансы Украины и других сборных пробиться на Евро-2020

К сожалению, в своих прогнозах я не ошибся. В интервью СМИ накануне поединка я утверждал, что украинская сборная в числе европейских топ-команд, и нам будет очень сложно бросить ей вызов. Главное, что у украинцев в каждой линии есть лидеры, которые в трудную минуту могут взять игру на себя.



Знаете, может, через много лет приятно будет вспомнить, что пришлось сыграть не только против знаменитого Криштиану Роналду, но и против украинской футбольной звезды,

– сказал Черных.

На этот момент подопечные Андрея Шевченко набрали 13 очков. Следовательно, при определенных обстоятельствах Украине достаточно набрать еще 4 балла, что гарантирует поездку на чемпионат Европы.

Следующий матч "сине-желтые" проведут в Днепре 10 сентября. Украинцы сыграют контрольный поединок против Нигерии.