"Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео
В Ивано-Франковске состоялся товарищеский матч между командой Первой лиги Украины "Прикарпатьем" и португальским грандом "Брагой".
Прикарпатье – Брага 1:2
Голы: Цюцюра, 50 – Элиас, 31, 86
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Товарищеский матч состоялся вечером в четверг, 23 мая, на городском стадионе "Рух".
Гости первыми открыли счет в матче. На 31 минуте отличился Элиас. После перерыва украинская команда отыгралась. Гол на свой счет записал Цюцюра.
На 76-й минуте Крешпу не забил пенальти. Однако на 86 минуте гости таки вырвали победу. Дубль оформил Элиас.
Чемпионат проводился, поскольку Ивано-Франковск и Брага – города-побратимы.
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