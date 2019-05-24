"Прикарпатье" уступило португальской "Браге" в результативном матче: видео

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Прикарпатье – Брага
Прикарпатье – Брага / fc.if.ua

В Ивано-Франковске состоялся товарищеский матч между командой Первой лиги Украины "Прикарпатьем" и португальским грандом "Брагой".

Прикарпатье – Брага 1:2
Голы: Цюцюра, 50 – Элиас, 31, 86

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Товарищеский матч состоялся вечером в четверг, 23 мая, на городском стадионе "Рух".

Гости первыми открыли счет в матче. На 31 минуте отличился Элиас. После перерыва украинская команда отыгралась. Гол на свой счет записал Цюцюра.

На 76-й минуте Крешпу не забил пенальти. Однако на 86 минуте гости таки вырвали победу. Дубль оформил Элиас.

Чемпионат проводился, поскольку Ивано-Франковск и Брага – города-побратимы.

 

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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