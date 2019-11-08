Прикоснуться к истории: похоже, что "Александрия" и Шаран переживают лучшие времена

Украинский футбол среднего класса оттолкнулся от "дна". Если "Шахтер" и "Динамо" переживают игровые кризисы из-за нехватки квалифицированных легионеров, то такие команды как "Заря" и "Александрия" демонстрируют процветание. Подтверждением является Лига Европы.

Луганский клуб обидно вылетел из Лиги Европы еще в квалификации, проиграв когда-то грозному "Эспаньолу". Бюджеты клубов смешно сравнивать. И согласитесь, "Заря" выглядела достойно в матчах с испанцами. Ждем возвращения "мужиков" в следующем сезоне!

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Другое дело "Александрия", которая в прошлом сезоне впервые в своей истории выиграла бронзовые награды чемпионата Украины. Третье место подарило "желто-черным" не менее историческое прямое попадание в групповой этап Лиги Европы.

Какие были ожидания? "Александрия" наберет 1-2 балла, будет играть в так называемый "дыр-дыр" или "бей и беги". Вместо этого после 4 туров три очка, хороший футбол и математические шансы выйти в плей-офф!

Что демонстрирует команда Владимира Шарана? Три подряд матча украинский клуб, который впервые играет в Лиге Европы, не знает поражений. После обидной неудачи с "Вольфсбургом" в первом туре украинский клуб выглядел достойно в противостояниях с "Гентом" и "Сент-Этьеном".



"Александрия" – "Сент-Этьен" / Фото: fco.com.ua

Во всех трех поединках подопечные Шарана пропускали достаточно быстрые голы, но сумели отыгрываться. Это доказывает то, что "желто-черные" имеют прочный характер. Особым подтверждением является камбэк в последней игре.

Конечно, опытные соперники могут немного недооценивать соперника. Но это точно не головная боль Шарана. "Александрия" на поле не отбывает номер в Лиге Европы, как это делала "Ворскла" или тот же "Мариуполь".

Еще в игре с "Вольфсбургом" было заметно, что "Александрия" не боится играть в футбол. Не просто отбиваться, а демонстрировать комбинационную игру, привлекать фланги, подстраиваться под соперника – быть смелыми и уверенными. Это привлекает!

Как это было: "Александрия" вырвала ничью с "Сент-Этьеном" феноменальным голом на 90+1 минуте: видео

Поединок во Львове против "Сент-Этьена", пожалуй, стал лучшим в истории "Александрии". Во-первых, команда Шарана тотально контролировала ход противостояния. За всю игру французский клуб только дважды пробил в створ ворот Юрия Панькива. К сожалению, удары оказались голевыми. Но ожидал ли кто-то, что украинский клуб будет контролировать игру в противостоянии с "Сент-Этьеном"?

Во-вторых, Шаран полностью переиграл Клода Пюэля. Тренера, который возглавлял "Монако", "Лилль", "Лион", "Ниццу", "Саутгемптон", "Лестер". Рисунок игры команды Шарана гораздо интереснее и содержательнее. Поэтому ничья во Львове к счастью для французов. "Александрия" должна была выиграть, но не хватило именно опыта.

В-третьих, после игры Шаран заявил, что у команды хороший микроклимат. И это действительно так. Шаран использует ротацию, давая шансы всем футболистам. Как следствие, "Александрия" достойно ведет борьбу на трех фронтах. Результат усиливает командный дух. Неудачи в равных матчах убили бы "Александрию".

Самое важное, что "Александрия" демонстрирует шоу и дает драму. Это крайне важно для болельщиков и украинского футбола в целом. Команда заявляет о себе в Лиге Европы и теперь в Сент-Этьене знают, что есть Александрия не только египетская, но и кировоградская!



"Александрия" – "Сент-Этьен" / Фото: fco.com.ua

Кроме того, клуб приобретает рейтинговые очки. Уже в следующий раз команда Шарана будет иметь более высокий клубный рейтинг, а значит и более проходную группу. Благодаря таким выступлениям Украина шаг за шагом может возвращать утраченные позиции в европейском футболе.