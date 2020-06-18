Известный российский тренер и функционер Валентин Балахничев может попасть за решетку. Французская прокуратура просит четыре года тюрьмы для бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Тренера обвиняют в коррупции

В связи с расследованием французской власти, Балахничев был частью коррупционной схемы бывшего руководства Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) во главе с Ламинэ Диаком. Об этом информирует AFP.

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Обвинение попросило четыре года лишения свободы для Диака-старшего, а также пять лет – для его сына Папы Массаты Диака, занимавшего в IAAF должность советника по маркетингу.

Оба обвиняются в причастности к коррупции в федерации и в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

Как сообщает AFP, кроме тюремного срока, обвинение просит взыскать с Балахничева штраф в размере 1,8 миллиона евро.

Прокуроры предложили также наказать бывшего тренера сборной России Алексея Мельникова. Его взяли под стражу на два года и взыскали штраф в размере 100 тысяч евро.

Балахничев и Мельников обвиняются в вымогательстве у спортсменов с допинговыми проблемами на сумму 3,45 миллиона евро в обмен на "полную защиту".

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 до 2015 года. Он оставил пост в 2016 году после соответствующего решения о его пожизненной дисквалификации Международной легкоатлетической ассоциацией на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Специалист не имеет денег для защиты

В комментарии "Интерфакс-Россия" 71-летний российский специалист заявил, что эта история длится с 2017 года.

С этого времени мне не приходило ни одного сообщения, письма или факса, меня специально не информируют о ходе процесса,

– сказал Балахничев.

Также, по словам тренера, его удивляет, что для него просят наказание более суровое, чем для других участников процесса о коррупции в Международной легкоатлетической федерации.

"Это выглядит очень противоречиво и является нарушением всех процедур. Ведь я даже не знаю содержания обвинения. Какая-то вакханалия бесконечная", – добавил он.

Балахничев подчеркнул, что не имеет средств для своей защиты.