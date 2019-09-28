Приложение Gradient: на кого из знаменитостей похожи игроки сборной Украины

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Марлос
Марлос / ФК "Шахтер"

В Сети набирает популярности приложение Gradient, которое показывает, на какую знаменитость похож человек на фото.

Приложение решили применить испробовать и на фото игроков сборной Украины.

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Приложение считает, что Руслан Малиновский похож на Зака Эфрона.

Тарас Степаненко – на Хань Джана.  

По мнению программы, Сергей Кривцов имеет немало общего с Джаредом Лето.

 

Томом Крузом в сборной Украины может считаться нападающий Роман Яремчук.

Хоть Усейн Болт и не является голливудской знаменитостью, как предыдущие представители, но именно на него похож Александр Караваев.

Цыганков же похож на Хью Джекмана.

Пятов, по мнению искусственного интеллекта, имеет сходство с Джоном Траволтой.

Жуниор Мораес – "одно лицо" с Джерардом Батлером.

Марлос же как Роберт Дауни-младший.

А Александр Зинченко похож на другого футболиста Бастиана Швайнштайгера.

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Теги: Спорт Футбол LifeStyle Сборная Украины по футболу Новости Спорта
Источник: 24 канал
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