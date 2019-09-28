Приложение Gradient: на кого из знаменитостей похожи игроки сборной Украины
В Сети набирает популярности приложение Gradient, которое показывает, на какую знаменитость похож человек на фото.
Приложение решили применить испробовать и на фото игроков сборной Украины.
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Приложение считает, что Руслан Малиновский похож на Зака Эфрона.
Тарас Степаненко – на Хань Джана.
По мнению программы, Сергей Кривцов имеет немало общего с Джаредом Лето.
Томом Крузом в сборной Украины может считаться нападающий Роман Яремчук.
Хоть Усейн Болт и не является голливудской знаменитостью, как предыдущие представители, но именно на него похож Александр Караваев.
Цыганков же похож на Хью Джекмана.
Пятов, по мнению искусственного интеллекта, имеет сходство с Джоном Траволтой.
Жуниор Мораес – "одно лицо" с Джерардом Батлером.
Марлос же как Роберт Дауни-младший.
А Александр Зинченко похож на другого футболиста Бастиана Швайнштайгера.