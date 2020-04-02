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Примите вызов и выиграйте футболку "Шахтера" с автографом Сергея Кривцова

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Сергей Кривцов / twitter.com/fcshakhtar

Донецкий "Шахтер" запустил новый челлендж. чтобы заинтересовать болельщиков во время карантина. Защитник Сергей Кривцов бросил вызов фанатам, предлагая повторить новый трюк с рулоном туалетной бумаги и получить хороший подарок.

Этот конкурс донецкий клуб запустил в своем официальном профиле в инстаграме. Среди тех, кто сможет повторить трюк футболиста, будет шанс выиграть футболку "Шахтера" с автографом защитника "горняков".

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#GIVEAWAY! Примите вызов и выиграйте футболку «Шахтера» с автографом Сергея Кривцова! ⠀ Для участия в розыгрыше необходимо: ⠀ 1. Быть подписчиком @fcshakhtar. 2. Повторить трюк Сергея Кривцова, записать его на видео и опубликовать ролик в Instagram с хештегом #ShakhtarChallenge. 3. Отметить в описании видео @fcshakhtar и @kriva4. ⠀ У вас есть неделя. Подведение итогов – 8 апреля с помощью random.org среди всех участников, которые опубликуют видео. Желаем удачи! ⠀ #GIVEAWAY! Прийміть виклик і виграйте футболку «Шахтаря» з автографом Сергія Кривцова! ⠀ Для участі в розіграші необхідно: ⠀ 1. Бути підписаним на @fcshakhtar. 2. Повторити трюк Сергія Кривцова, записати його на відео та опублікувати ролик в #Instagram із хештегом #ShakhtarChallenge. 3. Позначити в описі відео @fcshakhtar і @kriva4. ⠀ Ви маєте тиждень. Підбиття підсумків – 8 квітня за допомогою random.org серед усіх учасників, які опублікують відео. Зичимо успіху! ⠀ #GIVEAWAY! Take on the challenge and win a Shakhtar T-shirt autographed by Sergii Kryvtsov! ⠀ To participate in the draw, you are required to: ⠀ 1. Be a follower of @fcshakhtar. 2. Repeat the trick of Sergii Kryvtsov, film it and publish the video on Instagram with the hashtag #ShakhtarChallenge. 3. Tag @fcshakhtar and @kriva4 in the video description. ⠀ You have one week. The results will be summed up on April 8th using random.org among all the participants to have posted their videos. Good luck! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #UKR #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Киев #Kyiv #Київ #Харків #Kharkiv #Харьков #розыгрыш #подарки #призы

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Нужно записать этот трюк в вашем исполнении на видео и выставить его в инстаграме с хэштегом #ShakhtarChallenge.

На это донецкий клуб дал болельщикам ровно одну неделю. Конкурс будет длиться до 8 апреля.

Добавим, что не только "Шахтер" запустил челлендж для украинцев. Гимнастка Анна Ризатдинова вместе со спортивным брендом Under Armour создала челлендж, который продлится 10 дней.

Каждый день она будет публиковать видео одного упражнения, которое нужно выполнять. После 10 упражнения, по словам гимнастки, можно будет улучшить свою растяжку и сесть на шпагат. Самые активные получат подарки от бренда.

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Автор: София Кулай
Теги: Карантин в Украине 2020 Шахтер Новости Спорта Спорт Футбол
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