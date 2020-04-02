Примите вызов и выиграйте футболку "Шахтера" с автографом Сергея Кривцова

Донецкий "Шахтер" запустил новый челлендж. чтобы заинтересовать болельщиков во время карантина. Защитник Сергей Кривцов бросил вызов фанатам, предлагая повторить новый трюк с рулоном туалетной бумаги и получить хороший подарок.

Этот конкурс донецкий клуб запустил в своем официальном профиле в инстаграме. Среди тех, кто сможет повторить трюк футболиста, будет шанс выиграть футболку "Шахтера" с автографом защитника "горняков".

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Нужно записать этот трюк в вашем исполнении на видео и выставить его в инстаграме с хэштегом #ShakhtarChallenge.

На это донецкий клуб дал болельщикам ровно одну неделю. Конкурс будет длиться до 8 апреля.

Добавим, что не только "Шахтер" запустил челлендж для украинцев. Гимнастка Анна Ризатдинова вместе со спортивным брендом Under Armour создала челлендж, который продлится 10 дней.

Каждый день она будет публиковать видео одного упражнения, которое нужно выполнять. После 10 упражнения, по словам гимнастки, можно будет улучшить свою растяжку и сесть на шпагат. Самые активные получат подарки от бренда.

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