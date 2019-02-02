Принц Монако пожелал юному украинцу стать олимпийским чемпионом: фото

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич завоевал 7 место на юниорском чемпионате мира в Германии.

После финиша нашего талантливого спортсмена поздравил принц Монако Альберт II, который сам в свое время выступал на четырех Олимпиадах как бобслеист.

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Хороший знакомый украинской команды Альберт II пожелал Владу в будущем стать олимпийским чемпионом! Шаг за шагом мы идем вперед к этой цели. Сегодня мы одержали уже седьмое место на чемпионате мира среди юниоров. Прогресс очевиден. Знаем, над чем нужно еще работать. Мы искренне благодарны всем, кто с нами, всем, кто поддерживает! Дальше будет,

– написал отец и тренер Владислава Михаил Гераскевич в Facebook.

К слову, на дебютной в карьере Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году Владислав Гераскевич занял 12 место.

Что такое скелетон?Это зимний олимпийский вид спорта, скоростной спуск по ледяной трассе на специальных санях без рулевого управления. Спортсмен, лежа лицом вниз, управляет скелетоном с помощью шипов на носках ботинок.

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