Донецкий "Олимпик" отказался пойти навстречу львовским "Карпатам" в переносе игры в рамках чемпионата Украины. Согласно календарю, клубы должны были встретиться 20 июня. Но "Карпаты" просят перенести игру из-за вспышки COVID-19 в клубе.

"Карпаты" и "Олимпик" борются за выживание

Как сообщает "ТаТоТаке", "Олимпик" отказывается идти на любые уступки по их матчу против "Карпат" в 27 туре УПЛ.

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Сообщалось, что "Карпаты" лишь 16 июня вышли из карантина. По информации "ТаТоТаке", поэтому львовский клуб просит сместить матч на 23 июня и перенести игру со Львова в Киев.

Второй матч "Карпат" предлагают провести уже во Львове.

Как утверждает "ТаТоТаке", "Олимпик" занял принципиальную позицию и отказал "Карпатам".

"Олимпик" мстит?

В "ТаТоТаке" предполагают, что "Олимпик" решил отплатить "Карпатам" той же монетой за инцидент в 2016 году.

Тогда "Карпаты" отказались играть на замерзшем поле сумского стадиона.

Также ситуацию "подогревает" турнирное положение клубов. "Карпаты" последние в турнирной таблице и проигрывают "Олимпику" 9 очков.

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Ранее не протестовал против переноса матча с львовянами "Мариуполь". Хотя азовская команда преодолела половину пути, чтобы сыграть матч.

"Карпаты" и "Мариуполь" договорились провести две игры в Мариуполе. Также было перенесено два матча "Карпат" против "Ворсклы" и "Днепра-1".

Какова ситуация в "Карпатах"