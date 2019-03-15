Принципиальное дерби в Первой лиге может собрать больше зрителей, чем некоторые команды УПЛ

Уже вскоре возобновятся матчи в Первой лиге. 23 марта между собой сыграют принципиальные соперники – харьковский "Металлист 1925" примет "Днепр-1". Последний занимают первое место в турнирной таблице. "Металлист 1925" – второй с отставанием в пять очков. Поэтому обе команды претендуют на выход в УПЛ.

На матч в Харькове 23 марта может прийти 20 тысяч зрителей. По словам коммерческого директора клуба "Металлист 1925" Антона Иванова, по состоянию на 14 марта уже продано более 7 тысяч билетов на этот матч. Ожидается, что на игру придет около 20 тысяч болельщиков. При этом что самые дешевые пропуска на игру – от 10 гривен.

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Стоит отметить, что показатель в 20 тысяч болельщиков на матче – довольно редкое явление в украинском футболе (исключая матчи национальной сборной и игры в еврокубках). Например, в последнем туре УПЛ 10 марта "Шахтёр" в Харькове на матче против "Карпат" собрал 4746 зрителей. "Динамо" же в этот день на НСК "Олимпийский" в Киеве в дерби против "Арсенала" могло рассчитывать лишь на 7686 болельщиков. Хотя еще за тур до этого 2 марта на матч "Черноморца" в Одессе "против" Шахтёра "пришло 10 125 зрителей, а львовское дерби между " Карпатами" и "Львовом" собрало 12252 зрителей. Но больше всего в УПЛ в 2019 году собрал матч "Динамо" – "Заря". При этом он состоялся в понедельник, 25 февраля, в 18:30. Но на него пришло 12764 болельщиков. На матч "Шахтер" – "Александрия" в этот же день пришло только 2889 болельщиков. А это был матч первой и третьей команд УПЛ.

Остальные команды в УПЛ собирают значительно меньше. В 2019 году "Десна" смогла собрать 5500 зрителей на матч против "Динамо". Противостояние "Зари" и "Ворсклы" в Запорожье посетили 2115 зрителей на трибунах. На матч "Мариуполя" против "Десны" пришло 1214 зрителей, а на игру против "Черноморца" – 2227. Полтавская "Ворскла" в игре против "Карпат" собрала 1115 болельщиков, на матч против "Десны" – 1602. Третья "Александрия" тоже не собирает полный стадион "Ника" – 1063 зрителей на матче с "Олимпиком" и 1405 – против "Мариуполя".

"Львов" не может собрать и тысячи болельщиков на своих матчах. На игру против "Черноморца" пришло 700 зрителей, а на матч против "Зари" – 949. Еще хуже ситуация у киевского "Арсенала". Матч против "Десны" с трибун стадиона смотрело 525 человек. И меньше зрителей на матч УПЛ пришло на игру "Олимпика" против "Арсенала" – лишь 420 человек.

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Больше всего зрителей в УПЛ в этом сезоне пришло на матч "Динамо" – "Шахтёр" 3 августа 2018 года. Тогда в Киеве на НСК "Олимпийский" собралось 46475 болельщиков. На матч в Харькове между этими командами 3 ноября 2018 года пришло только 17125 зрителей.

Стоит добавить, что "Металлист 1925" на домашних матчах в Первой Лиге собирает от 4 до 10 тысяч зрителей. А первый матч между "Металлист 1925" и "Днепр-1" 11 августа 2018 года на этот матч в Днепре закончился победой харьковской команды 2:0. Тогда на игру пришел 7121 зритель.