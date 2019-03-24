Принципиальный матч "Металлист 1925"–"Днепр-1" собрал более 22 тысяч зрителей на трибунах: видео

Перед матчем между харьковским "Металлист 1925" и "Днепр-1" команды разделяло 5 очков. Впереди были днепряне. Поэтому очная встреча между этими командами в Харькове имела принципиальное значение.

Металлист 1925 – Днепр-1 1:2

Голы: Жданов, 10 – Кулиш, 28 (пен), Кузик, 49

Удаление: Гранкин, 29 (Металлист 1925)

Если бы "Металлист" победил в этом матче, он бы приблизился на расстояние двух очков к лидеру. Победа "Днепра" делала его почти недостижимым для преследователей, и поэтому главным претендентом на прямую путевку в УПЛ. Тем более, что в первом матче в Днепре победили именно игроки "Металлист 1925".

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Были они близки и к домашней победе. Уже на 10-й минуте Александр Жданов открыл счет в этом матче после подачи с углового.

Но в течение трех минут – с 27-й до 29-й – все для "Металлиста" изменилось. Сначала Даниил Каневцев заработал пенальти в свои ворота. Удар с 11-метровой отметки четко реализовал Станислав Кулиш. А после этого Дмитрий Гранкин получил прямую красную карточку и оставил хозяев поля в меньшинстве.

Победный гол "Днепр-1" забил уже после перерыва. Команде удалась атака левым флангом, которую ударом завершал Орест Кузык. Незначительный рикошет, и Каневцев уже не дотянулся до мяча, который залетел в ворота.

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Но и "Металлист", несмотря на игру в меньшинстве, мог рассчитывать на ничью. И после подачи с углового мяч попал в штангу.

Видеообзор матча Металлист 1925 – Днепр-1

Стоит отметить, что на этот матч в Харькове пришли 22 362 болельщика. Это лучший показатель нынешнего сезона в Первой лиге. Кроме того, это второй показатель по посещаемости в сезоне 2018/19 в целом в Украине, если не брать во внимание матчи еврокубков. Также это лучший показатель для матчей Первой лиги с сезона 2002/03. Тогда поединок "Спартака "и кропивницкой "Звезды" в Сумах посмотрели 29300 зрителей.



Зрители на трибунах ОСК "Металлист"