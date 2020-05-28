"Приватбанк" заявил о подделке документов по делу Суркисов на 250 миллионов долларов
"Приватбанк" обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов по делу о депозитах на 250 миллионов долларов семьи Суркисов.
Также банк направит соответствующее заявление в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба банка.
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Представители "Приватбанка" предоставили доказательства того, что заявления от имени истцов были подписаны не руководством компаний, а другими лицами. Это подтвердила почерковедческая экспертиза подписей.
"Приватбанк" обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства. Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы", – говорится в заявлении "Приватбанка".
Большая палата Верховного суда перенесла на 15 июня рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка по иску семьи Суркисов. Сначала рассмотрение дела планировалось 18 мая.
Коротко о деле Суркисов против "Приватбанка"
- Дело связано с национализацией "Приватбанка": тогда по так называемой процедуре bail-in государство выкупило акции Суркисов в "Приватбанке" за 1 гривну. Размер депозитов Суркисов составляет около 1 миллиарда гривен, которые они хотят вернуть.
- Суд еще в 2017 году постановил вернуть эти деньги, но апелляционные разбирательства продолжаются.
- 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. Поэтому "Приватбанк" обязан выплатить более 250 миллионов долларов Суркисам.
- 7 мая "Приватбанк" сообщил, что получил постановление о взыскании этой суммы.
- Банк обратился в Минюст за разъяснениями, ведь четкого механизма возврата денег – нет.
- Процедуру bail-in по депозитам Суркисов оспаривают в Верховном суде. Заседание состоится 15 июня.