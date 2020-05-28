"Приватбанк" заявил о подделке документов по делу Суркисов на 250 миллионов долларов

"Приватбанк" обратился с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов по делу о депозитах на 250 миллионов долларов семьи Суркисов.

Также банк направит соответствующее заявление в правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Читайте также "Приватбанк" против Суркисов: 250 миллионов с банка пока не взыщут, только оштрафуют

Представители "Приватбанка" предоставили доказательства того, что заявления от имени истцов были подписаны не руководством компаний, а другими лицами. Это подтвердила почерковедческая экспертиза подписей.

"Приватбанк" обратился с заявлением в государственную исполнительную службу о возвращении исполнительных документов по заявлениям шести компаний, связанных с братьями Суркисами, из-за имеющихся обстоятельств подделки документов, по которым были открыты такие производства. Также банк в ближайшее время направит соответствующее заявление в правоохранительные органы", – говорится в заявлении "Приватбанка".

Большая палата Верховного суда перенесла на 15 июня рассмотрение кассационной жалобы Национального банка Украины, Кабинета министров и ПриватБанка по иску семьи Суркисов. Сначала рассмотрение дела планировалось 18 мая.

Коротко о деле Суркисов против "Приватбанка"