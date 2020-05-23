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Привет, красавица: Чисора анонсировал бой с Усиком, подколов украинца

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Усик – Чісора
Усик – Чісора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 27 КО) опубликовал новый постер к бою против экс-чемпиона крузервейта Александра Усика (17-0, 13 КО).

В Instagram британец опубликовал новый постер к бою. Из него следует, что поединок покажет Sky Sports. Дата и место поединка пока не указываются.

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"Привет, красавица", – подписал фото Чисора.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bella Ciao @usykaa

Публикация от Derek Chisora (@derekwarchisora)

Что известно о бое Усик – Чисора?
Боксеры должны были встретиться 23 мая в Лондоне на арене O2. Но бой перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19. Потенциально победитель поединка в следующем бою будет драться за чемпионский титул WBO, который сейчас в Энтони Джошуа.

Напомним, в 2012 году Дерек Чисора единогласным решением судей проиграл Виталию Кличко бой за чемпионский пояс WBC, однако тогда британец больше запомнился своими провокациями. В частности, на взвешивании Чисора залепил Виталию пощечину, а непосредственно перед боем на ринге плюнул в лицо Владимиру.

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Александр Усик Усик - Чисора Спорт Бокс
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