"Привет, соседи": девушка-боец UFC опубликовала новые фото в обнаженном виде

26-летняя американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в самой легкой весовой категории, выложила в Instagram фото с мужем Остином Вандерфордом.

На опубликованном фото пара вышла на террасу в обнаженном виде, прикрыв интимные места зонтиком.

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"Привет, соседи", – гласит подпись к фото.

Ранее спортсменка показала фото в подобном стиле с домашней тренировки, где она и ее муж занимаются полностью обнаженными.

Ванзант выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Из-за травмы девушка вынуждена была пропустить целый год.

По контракту с UFC у Ванзант остался еще один бой. Ее соперницей станет боец из Бразилии Аманда Рибас.

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