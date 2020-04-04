"Привет, соседи": девушка-боец UFC опубликовала новые фото в обнаженном виде
26-летняя американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в UFC в самой легкой весовой категории, выложила в Instagram фото с мужем Остином Вандерфордом.
На опубликованном фото пара вышла на террасу в обнаженном виде, прикрыв интимные места зонтиком.
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"Привет, соседи", – гласит подпись к фото.
Ранее спортсменка показала фото в подобном стиле с домашней тренировки, где она и ее муж занимаются полностью обнаженными.
- Ванзант выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА. Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, над которой взяла верх. Из-за травмы девушка вынуждена была пропустить целый год.
- По контракту с UFC у Ванзант остался еще один бой. Ее соперницей станет боец из Бразилии Аманда Рибас.
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