Призовой фонд первого чемпионата Украины по киберспорту составит 1 миллион гривен

Федерация киберспорта Украины организует первый чемпионат Украины по киберспортивным дисциплинам. Украинские любители будут выяснять сильнейшего в двух дисциплинах — CS: GO и Dota 2. Общий призовой фонд этого события составит 1 миллион гривен — по 500 тысяч гривен на дисциплину.

Квалификации пройдут во всех областных центрах Украины в течение 2019 года. 52 лучших коллективов страны (по 26 команд в каждой из дисциплин), поедут на гранд-финал, который пройдет с 11 по 13 октября в городе Днепр. Участники получат тревел-саппорт – Федерация киберспорта Украины оплатит проезд, проживание и питание всех команд. Об этом говорится на сайте Федерации киберспорта.

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В каждом из городов Федерация киберспорта Украины будет проводить квалификации в течение трех дней. Это сделано для того, чтобы отборочный этап был максимально комфортным для игроков. На каждый регион, за исключением Киева, Днепра и Харькова, выделено 2 квоты на гранд-финал – по одной на дисциплину. Киев, Днепр и Харьков получат по 2 квоты на каждую из дисциплин.

Турниры по CS: GO и Dota 2 пройдут по системе double-elimination, при которой команда оставляет соревнования после двух поражений. Матчи будут сыграны по формату bo1 и bo3. Более подробную информацию о каждой региональной квалификацию вы сможете найти на страницах нашего сайта и в социальных сетях ближе к их началу.

Команда может участвовать в региональной квалификации только в том случае, если 3 ее игрока из этой области (остальные члены коллектива могут быть из других областей). Если, например, в команде 2 игрока из Днепра, 2 из Винницы и 1 из Харькова, то Федерация киберспорта Украины сама определит, где команда будет проходить квалификацию.

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Чтобы принять участие в региональной квалификации на чемпионат Украины по киберспорту, необходимо зарегистрироваться на платформе, пройти верификацию личности, а дальше создать команду и пригласить в нее игроков.

Призовой фонд каждой региональной квалификации

1 место – 5 игровых гарнитур Cerberus V2 и квота на гранд-финал (включая трэвел-саппорт)

2 место – 5 игровых мышек ROG Strix Impact

3 место – 5 игровых поверхностей Cerberus MAT Plus

Лучшие игроки турнира в каждой из дисциплин (в каждой области) будут награждены очками для геймеров под названием Gunnar Vertex Onyx Amber. Федерация киберспорта Украины также наградит победителей региональных квалификаций в Киеве, Львове, Харькове и Одессе сертификатами на 500 грн для каждого участника команды. MVP гранд-финала в каждой дисциплине получит по компьютерному игровом креслу.

Призовой фонд гранд-финала (каждая из дисциплин):

1 место – 200 тысяч гривен

2 место – 80 тысяч гривен

3-4 места – 25 тысяч гривен

5-8 места – 15 тысяч гривен

8-26 места – 5 тысяч гривен

Дать региональных квалификаций:

29-31 марта – Винница

05-07 апрель – Житомир

12-14 апреля – Ровно

19-21 апреля – Черкассы

26-28 апреля – Николаев

03-05 мая – Запорожье

10-12 мая – Луцк

17-19 мая – Чернигов

24-26 мая – Херсон

07-09 июня – Черновцы

14-16 июня – Ивано-Франковск

21-23 июня – Кропивницкий

28-30 июня – Тернополь

05-07 июля – Сумы

12-14 июля – Львов

19-21 июля – Полтава

26-28 июля – Харьков

02-04 августа – Донецк (Покровск)

09-11 августа – Днепр

16-18 августа – Одесса

23-25 ​​августа – Киев

06-08 сентября – Хмельницкий

13-15 сентября – Ужгород