Призовые за бой Джошуа – Руис составят почти 100 миллионов долларов: кто сколько получит

7 декабря в Саудовской Аравии состоится бой-реванш между Энди Руисом и Энтони Джошуа. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.

Уже известны гонорары боксеров за этот бой. Так, Энтони Джошуа получит аж 85 миллионов долларов. Зато Энди Руис, владеющий чемпионскими поясами, может рассчитывать лишь на 13 миллионов евро. Поэтому британец получит в 6,5 раза больше, сообщает Boxing Kindgom.

К слову: В сети появилось зрелищное промо к самому ожидаемому реваншу Руис – Джошуа: видео

Еще 20 миллионов заработает промоутерская компания Matchroom Boxing, которая и организует бой. Но ее гонорар может быть больше – все зависит от количества проданных просмотров боя.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся на знаменитой арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO.

На счету 30-летнего Руиса 34 боя в профессиональном боксе, в которых он получил 33 победы и потерпел одно поражение. Его ровесник Джошуа получил 22 победы в 23 поединках.