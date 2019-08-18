Про бой Гвоздик – Бетербиев объявили официально, украинец сделал горячий анонс

Официально объявлено о том, что объединительный бой непобежденных чемпионов-полутяжей, обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика и чемпиона IBF россиянина Артура Бетербиева состоится 18 октября. Бой пройдет в Филадельфии (США) на арене Liacouras Center.

Украинец Александр Гвоздик заявил, что хочет стать абсолютным чемпионом мира, поэтому бой против Бетербиева станет началом к завоеванию всех поясов.

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Сперва я поставил перед собой цель завоевать титул. А теперь хочу стать абсолютным чемпионом мира. И эта миссия начинается с поединка против Бетербиева. Это будет зрелищный бой. Поединок, который точно порадует болельщиков. Они просили об этом, и мы им это предоставим. Точно знаю, что один из нас выйдет с ринга объединенным чемпионом. Мое преимущество – лучший в мире тренер Тедди Атлас. Это наш третий совместный бой. С его помощью я становлюсь все лучше и лучше,

– цитирует Гвоздика vRINGe.

Артур Бетербиев сделал более скромное заявление. Россиянин анонсировал большой бой.

Прежде всего хочу поблагодарить Top Rank (промоутерская компания – Спорт24) и Гвоздика за то, что они сделали этот объединительный бой реальностью и подарили болельщикам то, что они от нас и требовали. Ждите большой бой между двумя чемпионами, которые нацелены на звание абсолюта. С нетерпением жду боя,

– резюмировал Артур.

Гвоздик завоевал пояс WBC 1 декабря прошлого года, когда в Квебеке (Канада) нокаутировал ветерана Адониса Стивенсона. В ночь на 31 марта Александр Гвоздик в Филадельфии провел свою первую защиту титула. Украинец уверенно победил француза Дуду Нгумбу.

Бетербиев завоевал титул IBF 11 ноября 2017 года. Он встретился с немцем Энрико Келлингом в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF. Россиянин одержал победу нокаутом в 12-м раунде.

После этого россиянин провел две защиты своего пояса. В октябре 2018 года он нокаутировал британца Каллума Джонсона, а в мае 2019 техническим нокаутом одолел Радивойе Каладжича.

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