Проблемы с трансляцией матча "Шахтер" – "Бенфика": на Oll.tv пообещали компенсацию подписчикам
Не все болельщики футбола смогли посмотреть матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика". Они не смогли зайти на Oll.tv, или на самом сайте возникали проблемы.
На сервисе это объяснили техническими проблемами.
"Приносим извинения за проблемы с просмотром во время футбольного матча "Шахтер" – "Бенфика". К сожалению, часть технического оборудования не выдержала напряжения. Сейчас наши технические специалисты перераспределяют нагрузку и вводят в эксплуатацию резервные мощности для оперативного восстановления трансляции у всех пользователей", – говорится в сообщении сервиса.
Как это было: "Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: два отмененных гола из-за VAR – видео
При этом тем подписчикам, которые не смогли посмотреть матч на Oll.tv пообещали начислить компенсацию.
Стоит отметить, что это не первый раз сервис Oll.tv не справляется с наплывом зрителей. Во вторник, 18 февраля, такая же ситуация возникла во время трансляции матчей Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" – ПСЖ. При этом Oll.tv входит в "Медиа группа Украина", которая имеет эксклюзивное право на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине.
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