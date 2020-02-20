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Проблемы с трансляцией матча "Шахтер" – "Бенфика": на Oll.tv пообещали компенсацию подписчикам

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Не все болельщики футбола смогли посмотреть матч 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Бенфика". Они не смогли зайти на Oll.tv, или на самом сайте возникали проблемы.

На сервисе это объяснили техническими проблемами.

"Приносим извинения за проблемы с просмотром во время футбольного матча "Шахтер" – "Бенфика". К сожалению, часть технического оборудования не выдержала напряжения. Сейчас наши технические специалисты перераспределяют нагрузку и вводят в эксплуатацию резервные мощности для оперативного восстановления трансляции у всех пользователей", – говорится в сообщении сервиса.

Как это было: "Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: два отмененных гола из-за VAR – видео

При этом тем подписчикам, которые не смогли посмотреть матч на Oll.tv пообещали начислить компенсацию.

Стоит отметить, что это не первый раз сервис Oll.tv не справляется с наплывом зрителей. Во вторник, 18 февраля, такая же ситуация возникла во время трансляции матчей Лиги чемпионов "Атлетико" – "Ливерпуль" и "Боруссия" – ПСЖ. При этом Oll.tv входит в "Медиа группа Украина", которая имеет эксклюзивное право на показ матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в Украине.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол
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