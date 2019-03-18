Продажа игрока "Шахтера" не дала гривне обвалиться "за 40", – Максим Нефедов

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Максим Нефедов
Максим Нефедов

Донецкий "Шахтер" своими трансферами удержал экономику Украины. Все по причине продаж своих футболистов заграницу.

По словам первого заместителя министра экономического развития Максима Нефедова, был момент, когда гривна могла "просесть за 40".

"Был день, когда единственным, что удержало гривну от проседания за 40, стала продажа "Шахтером" одного из своих футболистов. Помогла обязательная продажа части валютной выручки – злая регуляция Нацбанка. Случилось вот такое чудо", – рассказал Нефедов в комментарии Liga.net.

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Однако он не уточнил, когда именно это произошло, и кого из игроков продал "Шахтер". А также о какой валюте идет речь – долларах или евро.

Самый тяжелый период экономика Украины переживала в начале 2015 года. Тогда в феврале гривна обвалилась в цене почти вдвое – с 16 до 28 гривен за доллар. Однако тогда "Шахтер" игроков не продавал. Свои трансферы клуб совершил летом. 1 июля 2015 года Дуглас Коста перешел в мюнхенскую "Баварию" за 23 миллиона евро. На следующий день "Милан" заплатил за Луиса Адриано 8,5 миллиона евро.

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Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер Трансферы Министерство экономического развития и торговли Курсы валют
Источник: 24 Канал
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