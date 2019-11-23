"Продексим" хлопнул дверью в последней игре Лиги чемпионов, разгромив чехов

23-го ноября состоялся поединок второго тура элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Херсонский "Продексим" разгромил пражскую "Спарту".

Спарта – Продексим 2:5

Голы: Драговский, 2, Рицкая, 19 – Волянюк, 1, 37, Шотурма, 6, Зварыч, 38, 39

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На старте матча команды обменялись голами. На шестой минуте херсонцы вышли вперед благодаря мячу Шотурма, но чехи снова сумели отыграться.

Во втором тайме "Продексим" сумел отличиться трижды и не позволил пражской команде забить хотя бы гол. Поэтому, убедительная победа со счетом 5:2.

После этого матча "Продексим" с 6-ю очками закрепился на 2-м месте в группе. Лидером квартета остается "Барселона" с теми же 6-ю очками.

Украинцы уступают испанцам по статистике личных встреч. Херсонский клуб лишен каких-либо шансов выйти в "Финал четырех".