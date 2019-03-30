"Продэксим " и" Ураган " пробились в финал Кубка Украины по футзалу
В решающем турнире четырех, который принимает Ивано-Франковск, определились финалисты. В финале Кубка Украины "Продэксим" ждет "Ураган".
"Продэксим" победил "Титан" со счетом 4:2, а "Ураган" разбил "Сумгу" — 7:0.
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Хозяева площадки камня на камне не оставили от Food Centre - Сумгу. Ураган во второй раз подряд пробился в финал национального Кубка. А чемпион Украины "Продэксим" свою путевку в финал завоевал гораздо труднее.
"Продэксим"
Команде Хави Родригеса противостоял бронзовый призер Экстралиги "Титан". Дубль Рониньо помог херсонцам все же дожать оппонента со счетом 4: 2.
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