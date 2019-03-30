"Продэксим " и" Ураган " пробились в финал Кубка Украины по футзалу

3 Читати новину українською

В решающем турнире четырех, который принимает Ивано-Франковск, определились финалисты. В финале Кубка Украины "Продэксим" ждет "Ураган".

"Продэксим" победил "Титан" со счетом 4:2, а "Ураган" разбил "Сумгу" — 7:0.

Читайте также: Игрок сборной Украины врезала в челюсть тренеру прямо во время матча: видео

Хозяева площадки камня на камне не оставили от Food Centre - Сумгу. Ураган во второй раз подряд пробился в финал национального Кубка. А чемпион Украины "Продэксим" свою путевку в финал завоевал гораздо труднее.

Продексім
"Продэксим"

Команде Хави Родригеса противостоял бронзовый призер Экстралиги "Титан". Дубль Рониньо помог херсонцам все же дожать оппонента со счетом 4: 2.

blog_ava
Факты о президентских выборах 2019: цифры и рекорды
29 марта
1175
Теги: Футбол Спорт Футзал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
29 марта 16:52 Федерер продемонстрировал невероятную реакцию и выиграл сумасшедший розыгрыш: видео
42
Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
27 марта 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
Станіслав Безушко 313
Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
29 марта 15:28 Телеканалы "Футбол 1/2" будут официально транслировать другую европейскую лигу вместо АПЛ
296
Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
29 марта 11:17 Игрок "Манчестер Юнайтед" взорвал сеть забавным фото с новым тренером
59
Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
28 марта 19:31 Марьян Швед – лучший игрок месяца в УПЛ
14
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук