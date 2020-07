Следственный судья Шевченковского районного суда Киева своим постановлением 11 июня наложил арест на стадион "Черноморец" в Одессе, что сделало невозможным заключение договора его продажи с компанией Allrise Capital Inc, которая победила на соответствующем аукционе.

О том, что покупатель уже перечислил средства за лот, сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает "БизнесЦензор".

В Фонде обратили внимание, что положения Уголовного процессуального кодекса и закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" прямо запрещают наложение ареста на имущество, принадлежащее неплатежеспособному банку. В данном случае стадион находится на балансе ликвидируемого "Имэксбанка".

"В то же время удивительным в действиях судьи является тот факт, что именно он ранее уже отменял арест других активов АО "Имэксбанк". При этом арест стадиона неоднократно был признан незаконным постановлениями Киевского апелляционного суда", – отмечается в сообщении.

В связи с этим Фонд гарантирования вкладов начал подготовку соответствующих жалоб в Высший Совет правосудия.

Постановление следственного судьи было обжаловано в апелляционном суде, а также банком было подано ходатайство об отмене ареста имущества в Шевченковский районный суд города Киева. Апелляционная жалоба Фонда назначена к рассмотрению на 2 июля, а ходатайство об отмене ареста суд рассмотрит 3 июля.

Продажа стадиона "Черноморец"

22 мая, состоялся очередной аукцион по продаже одесского стадиона "Черноморец". Футбольную арену удалось продать американской компании. Кроме арены, к новым владельцам перейдут офисные помещения, фитнес-центр, рестораны, отель и подземный паркинг.

Что известно об американской компании?

По данным "Думская", это небольшое частное предприятие ALLRISE CAPITAL INC, основанное в 2016 году как ALLRISE FINANCIAL GROUP, INC. и перерегистрировано в прошлом году.

Базируется в городе Ирвайн, штат Калифорния (США).

Компания занимается "инвестиционной деятельностью", в ней работает до 10 сотрудников.

Генеральный директор Allrise Capital Inc – Руслан Зинуров, исполнительный директор – Михаил Трубчик. В регистрационных документах также упоминается Владимир Евсеев.