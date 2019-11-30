Проход украинки Ягуповой – лучший момент 5 тура женской Евролиги: видео

Капитан национальной сборной Украины Алина Ягупова стала самой результативной в матче Евролиги. Она помогла "Фенербахче" победить дома итальянскую "Скио – 58: 43.

Проход Алины Ягуповой в этом матче стал лучшим моментов 5 тура Евролиги.

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Отметим, что это уже четвертая победа "Фенербахче" в пяти матчах группового этапа. Команда возглавляет группу.

Алина Ягупова остается лидером по средней результативности – 20,2 очка за матч.