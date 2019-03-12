Прокомментируют ли Суркис и Леоненко футбольный матч: букмекеры начали принимать ставки

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Игорь Суркис
Игорь Суркис / 1927.kiev.

Постоянные шпильки между президентом "Динамо" и бывшим футболистом команды – любимая тема для обсуждений различных спортивных форумов. Не обошли их стороной и букмекеры. И начали принимать на них ставки.

Специалисты "Фаворит Спорт" даже создали для болельщиков специальную линию: "Игорь Суркис и Виктор Леоненко прокомментируют матч в прямом эфире телеканала "Футбол" до 1 января 2020 года". Коэффициент на такое событие составляет – 3,0.

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По мнению экспертов, стороны явно настроены на конкретные шаги, и обстоятельства указывают на серьезные намерения. В недавнем интервью шоу "Вацко Light" Игорь Суркис предложил Виктору Леоненко прокомментировать футбольный матч в прямом эфире, чтобы проверить лучшее знание исполнителей на поле.

"Я готов в открытую, в прямом эфире, только в прямом, даже на канале "Футбол", чтобы ни я, ни он не знал, любой матч, сесть и с ним прокомментировать. Я гарантирую вам, что название из двух слогов по картинке из 22 футболистов – 15. А он по фамилиям не назовет три. Я любую мазу могу с ним поставить, любую ставку. Как может сегодня человек сидеть на канале, критиковать, даже не смотря футбол?", – заявил президент "Динамо".

Известный в прошлом нападающий киевского "Динамо", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко, мгновенно отреагировал на слова Игоря Суркиса.

"Еще летом мы должны были вместе с ним разбирать матч за Суперкубок. Как-то он это забыл. Видимо, Игорь Михайлович был чем-то занят. Зачем мне знать, кто играет за условный "Олимпиакос"? Суркис меня, наверное, с Вацко спутал. Потому что комментатор – Виктор Вацко, а я – Виктор Леоненко", – сказал Леоненко.

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Теги: Спорт Футбол Динамо
Источник: 24 канал
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