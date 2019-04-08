Промах века – нападающий ПСЖ опозорился на чемпионате Франции: видео

Нападающий французского ПСЖ Эрик-Максим Шупо-Мотинг не реализовал стопроцентный момент в матче чемпионата со "Страсбуром".

Камерунец после прострела Кристофера Нкунку остановил мяч на линии ворот соперника вместо удара.

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ПСЖ в этом матче нужна была победа, чтобы стать чемпионом Франции за 8 туров до конца. Однако команды сыграли 2:2.

Is this the worst miss of all time?



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else pic.twitter.com/zSudeXAl1b — Football on BT Sport (@btsportfootball) 7 апреля 2019 г.

Впоследствии Шупо-Мотинг прокомментировал свой промах в матче со "Страсбуром".

"Сначала я подумал, что Нкунку даст мне пас. Но он пробил. Я подумал, что защитник, возможно, перехватит мяч.

Затем я сомневался трогать мне мяч или нет, я спросил себя: "Не в офсайде я?". Все прошло очень быстро. Я коснулся мяча, но он ударился о штангу.

Мне стыдно, потому что я думал, что мяч зайдет в ворота без моего участия. Я прошу прощения за это, но нам нужно продолжать играть в том же духе, с высоко поднятой головой", – сказал Шупо-Мотинг в эфире Canal+.

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