"Прометей" сенсационно нанес поражение "Днепру" и продлил победную серию

Команда Карлиекса Муйжниекса в гостях нанесла "Днепру" первое поражение в новом сезоне Суперлиги Пари-Матч.

Днепр – Прометей 60:67 (16:12, 11:11,24:27, 9:17 )

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Несмотря на потерю лидера Кулпеппера еще в первой половине игры "каменчане" не растерялись и продемонстрировали великолепный баскетбол в логове обладателя Кубка и Супебкубку Украины.

Бигмен днепрян Кирилл Фесенко выиграл спорный мяч и сам же через 14 секунд отправил его в корзину – 2:0 в пользу хозяев. Однако, уже в первой своей атаке бигмен теперь уже "Прометея" Майерс также был точным. Но, после этого команда Дениса Журавлева начала рывок 7:0, а следующие свои баллы гости сумели набрать лишь на четвертой минуте игры.

14:5 – именно такой счет был в матче за три минуты до завершения первой четверти, но гости сумели вовремя прийти в себя и минимизировать отрыв перед перерывом – 16:12.

Во втором периоде команды продолжили играть в защитный баскетбол. Каждый из десяти игроков на паркете старался максимально отработать в защите, что в итоге и дало свой результат – на двоих за 20 минут команды набрали ровно 50 очков – 27:23.

Третья четверть для обоих коллективов стала намного результативней, ведь по ее итогам команды набрали больше баллов чем за предыдущие два периода.

Лучше же работали в атаке и защите гости: при отсутствии Кулпеппера, который получил повреждение во второй четверти, хорошо себя проявили Трент и Майерс, которые повели команду за собой в важный момент.

В четвертой десятиминутке за три минуты до конца игры пятый фол получил днепрянин Макс Корниенко, и в клатч-тайм команда Журавлева вкатилась без опытного центра. В решающий же момент капитан Днепра Стас Тимофеенко не попал два дальних броска, которые могли бы дать надежду хозяевам на спасение. В итоге 60:67 – первое поражение в сезоне для "Днепра", и четвертая подряд победа для "Прометея".