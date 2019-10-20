"Прометей" в мегатриллере одолел "Одессу", "Химик" нанес поражение "Запорожью"

В воскресенье, 20 октября, состоялись два матча Суперлиги Пари-Матч. "Прометей" в мегатриллере одолел "Одессу", а "Химик" нанес поражение "Запорожью".

Запорожье – Химик 81:88 (20:29, 21:18, 26:16, 14:25)

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"Запорожье" и "Химик" после поражения в пятницу проводили очную встречу на площадке команды Валерия Плеханова. "Химик" завладел преимуществом в дебюте игры, реализовав 4 из 7 трехочковых за первую четверть, в то время как хозяева выполнили 6 ложных дальних бросков.

Во второй четверти "Химик" дважды промахнувшись с дальнего расстояния, отказался от трехочковых атак, и в целом в нападении действовал уже не так уверенно. Этим воспользовались хозяева, у которых еще за первую половину 18 очков набрал Рэндольф, сократив отставание перед большим перерывом до 6 баллов.

В третьей четверти хозяева успешно продолжили погоню. "Запорожье" действовало агрессивнее соперника и сумело окончательно вернуться в игру, получив 4 очка преимущества перед 4-й четвертью.

Но решающий отрезок был за "Химиком", который быстро вернул себе лидерство, сделав рывок 11:4 в дебюте четвертой четверти. Салливан при поддержке украинцев Марченко и Войналовича вели игру гостей в атаке, в то время как "Запорожье" потеряло темп, начало ошибаться в нападении и отпустило победу. Команда Виталия Степановского навязала сопернику свою игру в четвертой четверти и выиграла матч со счетом 88:81.

Прометей – Одесса 73:80 (13:20, 21:21, 18:13, 17:15, 10:10)

Перед встречей с одесситами "Прометей" выбился в единоличные лидеры первенства. Причин опасаться, что после визита команды Олега Юшкина в Каменце появится единичка в графе поражения не было. Впрочем, одесситы, которые перед этим наказали "запорожцев" за пренебрежительное отношение и этот поединок начали агрессивно и быстро. Опять Мэйси и Холлоуэй были авторами стартового рывка и помогли команде выиграть первую четверть.

Во второй десятиминутке хозяева постепенно стали отыгрывать отставание и, хотя одесситы успешно отбивались, Сидоров точным дальним счет сравнял на 16 минуте. Олег Юшкин отреагировал тайм-аутом. Мэйси и Холлоуэй перевели дыхание и продолжили феерить: до большого перерыва гости вернули себе 7-очковое преимущество.



Фото: fbu.ua

С преимуществом в 13 очков Олег Юшкин позволил себе небольшую ротацию. Соперники отреагировали рывком. За одну атаку до эквалайзера и за 1,5 минуты до перерыва тренер "Одессы" взял тайм-аут. Превентивные меры подействовали, минимальное преимущество сохранить удалось.

Последняя фаза поединка обещала быть горячей. Однако как только "Прометей" вышел вперед, игра стала очень вязкой с большим количеством фолов (в том числе и неспортивных) и нереализованных штрафных. Cемиочковое преимущество хозяев за 2 минуты до конца матча практически погасило интригу.

Но против был Денис Носков, который попал 2 важных трехочковых. Отличная командная защита "Одессы" позволила гостям выйти вперед. Далее триллер в матчей только набирал обороты. В последние 6 секунд хозяева быстро "отфолились" и Ли забросил лишь 1 штрафной. Мяч на последней выпад было доверено Сидорову и он броском со средней успел сравнять счет еще до сирены. Это был третий эквалайзер от Сидорова в матче.

Характер игры в овертайме нисколько не изменился: "Прометей" отрывался в счете – гости догоняли. Но право последней атаки при равном счете досталось именно гостям. За дело взялся Мэйси, но его дальний перед сиреной цели не достиг.

Опять "Прометей" оторвался на 5 очков вперед, но Мэйси тут же сравнял счет на последней минуте. Сидоров забросил важную "тройку" за считанные секунды до конца. Мэйси промчался стремглав через всю площадку и успел забросить лишь 2 очка. Последняя секунда, последняя надежда, быстрый фол Холловея и 2 хладнокровных штрафных от Лукашова. Бросок Носкова наугад цели не достиг. В итоге тяжелая и волевая победа "Прометея".