Руководитель Top Rank Боб Арум рассказал детали организации боя в легком весе между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко. Он считает, что билеты на такой поединок не будут дешевыми, но болельщиков будут ожидать приятные сюрпризы.

Промоутер планирует, что в стоимость билетов может быть включена еда, напитки, боксерские товары. Такие дополнительные приятные подарки еще больше повысят рейтинг поединка, пишет Yahoo.

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С гонорарами, которые получают боксеры, нам точно нужен какой-то доход, чтобы справиться с этим,

– заявил Арум.

По словам промоутера, они будут следить за ситуацией с коронавирусом, чтобы лучше организовать безопасность для любителей бокса.

Ломаченко – Лопес: главное о бое