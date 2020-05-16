Промоутер Усика хочет организовать боксерские бои у себя во дворе: фото

Промоутер Эдди Хирн готовится к проведению боксерских поединков во дворе своего старого семейного дома. Крупнейшим сражением в новых условиях может стать встреча Диллиана Уайта с Александром Поветкиным.

По его замыслу, с июля четыре субботы подряд будут проводиться боксерские вечера. Рабочее название турнира – Matchroom Fight Camp, сообщает Daily Mail.

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Бои будут проходить во дворе, общая территория которого составляет 15 соток земли.



Боксерское шоу во дворе Эдди Хирна / Фото: Daily Mail

"Просто представьте себе: лето, дом весь подсвечен, на расстоянии виднеется Канера-Уорф (деловой квартал в Лондоне, – ред.). Запускаются фейерверки. И после из-за холмов выходят Уайт и Поветкин для рубки у меня на поляне", – рассказал Хирн.

При этом Matchroom готовится заселять боксеров и их команды в отель неподалеку, он же будет служить центром для тестирования на коронавирус.

Напомним, что Хирн также является сопромоутером украинского экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

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