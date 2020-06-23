Промоутер Александр Красюк сказал, что Усик сейчас не рассматривает вариант окончания карьеры. Украинец хочет достичь еще более серьезных результатов.

Об этом сообщает промоутер украинца, пишет SkySport. По его словам, когда-то все вынуждены закончить спортивную карьеру, но сейчас Усик готов побеждать соперников и получать высокие результаты.

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Усик хочет стать единственным боксером в истории, который стал абсолютным чемпионом в двух весовых категориях,

– заявил менеджер.

Следующий поединок украинца должен состояться с британцем Дереком Чисорой.

Усик – Чисора: главное о поединке

Официально бой должен был состояться еще 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Но поединок вынужденно перенесли из-за карантина.

На данный момент точная дата боя не сообщается.

Однако глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предположил, что встреча состоится в октябре.

Сообщалось, что бой может пройти в Саудовской Аравии.

Карьера Александра Усика