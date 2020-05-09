Промоутер жестко отреагировал на предложение России дать гражданство Усику и Ломаченко

Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк – жестко ответил на слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который предложил гражданство России Усику и Василию Ломаченко.

В комментарии Sportbox представитель первого боксера заявил, что "этот человек", имея в виду Кремлева, не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко.

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Этот человек не имеет права даже упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему,

– отметил Красюк.

Предложение Кремлева появилось после того, как Ломаченко и Усик попали в базу "Миротворца" после участия в съемках российского фильма о церкви.

Что известно о скандале вокруг Ломаченко и Усика

Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "один народ".

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