Промоутер жестко отреагировал на предложение России дать гражданство Усику и Ломаченко
Промоутер украинского боксера Александра Усика Александр Красюк – жестко ответил на слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева, который предложил гражданство России Усику и Василию Ломаченко.
В комментарии Sportbox представитель первого боксера заявил, что "этот человек", имея в виду Кремлева, не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко.
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Этот человек не имеет права даже упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему,
– отметил Красюк.
Предложение Кремлева появилось после того, как Ломаченко и Усик попали в базу "Миротворца" после участия в съемках российского фильма о церкви.
Что известно о скандале вокруг Ломаченко и Усика
Боксеры снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.
Фильм восхваляет православие Московского патриархата и единство Украины и России во время гибридной войны РФ против Украины.
Спортсмены рассказывают о своей дружбе с россиянами и заявляют, что украинцы и россияне – "один народ".
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