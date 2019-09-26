Промоутер анонсировал следующего соперника Усика после дебюта в супертяжах
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) и Энди Руисом (33-1, 22 КО).
Но для начала украинцу нужно дебютировать в супертяжелом дивизионе в поединке против Тайрона Спонга (14-0, 13 КО).
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После Спонга Усик станет обязательным претендентом на бой с победителем реванша между Джошуа и Руисом, поэтому Александр просто подождет. Думаю, он будет ждать, а потом сразится с победителем,
– рассказал в интервью TalkSport со-промоутер Усика Эдди Хирн.
Усик и Спонг встретятся 12-го октября в Чикаго на Wintrust Arena. Для украинского боксера это будет дебют в супертяжелом весе.
В последнем бою украинец тяжелым нокаутом в 8 раунде одержал победу над британцем Тони Беллью (30-3, 20 КО) – поединок стал последним для Александра в первом тяжелом весе.
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