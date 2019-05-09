Промоутер Эдди Хирн рассказал о проблемах организации чемпионского боя Ломаченко – Кэмпбелл

Промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла Эдди Хирн выразил ряд претензий по организации поединка против его подопечного Василия Ломаченко. На кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии WBC.

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Хирн выразил недовольство тем, что руководство WBC обязало команды Ломаченко и Кэмпбелла начать переговоры о бое за вакантный пояс чемпиона в легком весе. При том, что Ломаченко не входил в топ-15 претендентов по этой версии.

"Это плохое решение, неправильное. Но я их (WBC – прим. ред.) понимаю. Они просто хотели, чтобы Ломаченко был их чемпионом. Но решение должно быть честным в отношении других бойцов. И я сейчас говорю не столько про Девина Хейни (№3 в рейтинге WBC), как про Заури Абдуллаева (№2 в рейтинге WBC)", – заявил Хирн.

Еще одна проблема на пути к организации боя – премиальные боксерам.

"Все непросто. Прежде всего по распределению призового фонда. Думаю, здесь все понятно. 50/50 и не иначе. Ломаченко – чемпион, но не по версии WBC. Поэтому он не может рассчитывать на распределение призового фонда в свою пользу", – убежден Хирн.

Третья проблема – место проведения боя. Он может пройти как в Англии, так и в США.

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"Думаю, что мои американские партнеры с DAZN заинтересуются этим поединком. Вполне допускаю, что они будут настаивать и вовсе на промоутерских торгах. Ну и, конечно же, на то, чтобы бой прошел в США. А еще мне понадобится реально крутой андеркарт для этого шоу. И нужно решить, бой пройдет на арене О2 (в Лондоне) или в Халле, откуда родом Кэмпбелл. Хочу, чтобы бой состоялся в августе, точнее в конце августа", – заявил Хирн.