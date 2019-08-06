Промоутер Ломаченко рассказал о следующих соперниках украинца и "франчайзинговом" чемпионе

Один из ведущих американских промоутеров Боб Арум (Top Rank Promotions) поделился своими мыслями о бое Ломаченко – Кэмпбелл. А также рассказал о следующих возможных соперниках украинца. И сможет ли Ломаченко получить титул "франчайзингового" чемпиона.

Об этом Боб Арум рассказал в интервью порталу IFL TV.

"Если Ломаченко побьет Кэмпбелла, у него будет три титула (WBA, WBO и WBC в легком весе) и его следующий бой запланирован с чемпионом IBF. Это будет или Ричард Комми или Теофимо Лопес. Если у него будут все четыре титула по всем версиям, тогда он должен быть "франчайзинговым" чемпионом и не должен драться в бессмысленных обязательных защитах. По моему мнению, Ломаченко – один из величайших бойцов нашего времени. Почему мы должны терять его время в боях с обязательными неконкурентным претендентами. Например, меня заставили организовать поединок с британским парнем Энтони Кролла. Кролла – хороший боец, но он не должен быть в ринге с Ломаченко", – заявил Боб Арум.

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Кто такой "франчайзинговый" чемпион?

Это специальный титул, которым организация может наградить топового, элитного боксера, который многого достиг в боксе и продолжает оставаться среди лучших. Чемпионский совет может назначить в каждой весовой категории по одному "франчайзинговому" чемпиону. У такого чемпиона будет особый статус, но также будут и обязанности, в том числе обязательные защиты. Действующий чемпион получит возможность стать "франчайзинговыми", если выйдет на этот уровень.

Пока титул франчайзингового чемпиона будут предоставлять WBA и WBC. Поэтому в этих организация одновременно будут по два чемпиона мира в одной весовой категории "франчайзинговый" и "обычный". Первым таким чемпионом в WBC в среднем весе стал Сауль Альварес.

Поделился Боб Арум своими ожидания и от боя Ломаченко – Кэмпбелл.

"Я действительно верю, что Ломаченко – это наиболее великий боец ​​со времен Мухаммеда Али, раннего Мухаммеда Али. Не имеет значения насколько хороший оппонент, с которым он встречается, мне нужно принимать сторону Ломаченко. Люк Кэмпбелл – отличный боец ​​с хорошими достижениями. Он выиграл золотую олимпийскую медаль, не будучи выходцем из Восточной Европы и не будучи идеальным бойцом. У него огромные задатки. Думаю, это будет отличный бой. С моей стороны, единственный победитель – это Ломаченко", – подытожил Боб Арум.

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Бой Ломаченко – Кэмпбелл официально состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка будут стоять пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе. Поединок состоится на The O2 Arena. За месяц до поединка Кэмпбелл оказался тяжелее Ломаченко. Но обоим боксерам надо похудеть на 5 килограммов.