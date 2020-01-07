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Промоутер назвал новую дату потенциального боя Усика и Чисоры

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Усик – Чисора дата боя / Фото из открытых источников

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора могут провести бой 28 марта 2020 года.

Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

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Сейчас мы ведем переговоры с обеими сторонами. Решение примем в течение нескольких недель. Маловероятно, что бой Усика и Чисоры пройдет 7 марта. Скорее всего, что поединок состоится 28 марта в Лондоне на O2 Arena,
– заявил Хирн.

Что еще известно о бое Усик – Чисора?

Сопромоутер Усика Эдди Хирн рассказал, что следующий бой украинец проведет весной 2020 года против Дерека Чисоры.

После этого поединка боксер вроде бы сразится с победителем пары Энтони Джошуа – Кубрат Пулев. Хирн заявил, что бой может состояться в марте в Англии.

Впрочем, промоутер Александр Красюк призвал не верить этой информации и не делать поспешных выводов.

Свой последние бой украинец провел в октябре. Усик дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.

Однако Чисора 26 октября по итогам 4 раундов победил Прайса.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Александр Усик Бокс
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