Промоутер назвал потенциального соперника Усика: Этот поединок будет очень популярным в Британии

132 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / boxingscene.com

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Александра Усика с победителем поединка Дерек Чисора – Дэвид Прайс был бы популярным в Британии.

Опытные британцы Чисора и Прайс встретятся на ринге в субботу, 26 октября. Хирн в интервью Sky Sports заявил, что британские фанаты будут рады видеть Усика.

Читайте также: Букмекеры оценили шансы Усика против Уайлдера, Джошуа, Фьюри и Руиса

Все зависит от того, чего хочет Усик. Если он готов драться с победителем боя Чисора – Прайс, то этот поединок будет очень популярным в Великобритании. Фанаты здесь будут рады видеть возвращение Усика уже в супертяжелом весе,
– сказал Хирн.

По словам Хирна, он был бы открыт к Чисоре и Прайсу, если бы получил от Усика задание организовать бой с одним из британцев.

Недавно Дерек Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждает, что согласится на бой, если будет такая возможность.

В то же время он раскритиковал Усика. Британцу не понравился бой Усика против Чазза Уизерспуна.

На днях Дерек выразил убеждение, что украинец не выдержит тяжелые бои в супертяжелом весе. Хотя еще в апреле Чисора сказал, что Усик наведет ужас на супертяжей.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Александр является официальным претендентом на титул WBO.

 

 

blog_ava
Топ-7 фактов о группах крови, о которых вы могли не знать
сегодня
51804
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Александр Усик Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ФИФА расширила Клубный Кубок мира: на первенство поедут 8 команд из Европы
сегодня 12:54 ФИФА расширила Клубный Кубок мира: на первенство поедут 8 команд из Европы
Юрій Семенюк 32
Нелепый ляп вратаря "Лиона" позволил "Бенфике" одержать победу в Лиге чемпионов: видео
сегодня 11:02 Нелепый ляп вратаря "Лиона" позволил "Бенфике" одержать победу в Лиге чемпионов: видео
Юрій Семенюк 54
Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 23 октября
сегодня 07:34 Лига чемпионов: результаты матчей и видео голов 23 октября
Юрій Семенюк 2164
"Киев-Баскет" победил "Днепр" в Кубке Европы ФИБА, фаны киевлян обратились к Коломойскому
23 октября 21:31 "Киев-Баскет" победил "Днепр" в Кубке Европы ФИБА, фаны киевлян обратились к Коломойскому
Михайло Гема 93
"Арена Львов" – это как Mercedes, у которого колеса спущены и двигатель не работает, – директор
23 октября 11:45 "Арена Львов" – это как Mercedes, у которого колеса спущены и двигатель не работает, – директор
Станіслав Безушко 195
Новости
Больше новостей
Залиште відгук