Промоутер назвал потенциального соперника Усика: Этот поединок будет очень популярным в Британии

Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой Александра Усика с победителем поединка Дерек Чисора – Дэвид Прайс был бы популярным в Британии.

Опытные британцы Чисора и Прайс встретятся на ринге в субботу, 26 октября. Хирн в интервью Sky Sports заявил, что британские фанаты будут рады видеть Усика.

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Все зависит от того, чего хочет Усик. Если он готов драться с победителем боя Чисора – Прайс, то этот поединок будет очень популярным в Великобритании. Фанаты здесь будут рады видеть возвращение Усика уже в супертяжелом весе,

– сказал Хирн.

По словам Хирна, он был бы открыт к Чисоре и Прайсу, если бы получил от Усика задание организовать бой с одним из британцев.

Недавно Дерек Чисора заявил, что хочет встретиться с Александром Усиком. Он утверждает, что согласится на бой, если будет такая возможность.

В то же время он раскритиковал Усика. Британцу не понравился бой Усика против Чазза Уизерспуна.

На днях Дерек выразил убеждение, что украинец не выдержит тяжелые бои в супертяжелом весе. Хотя еще в апреле Чисора сказал, что Усик наведет ужас на супертяжей.

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец одолел американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов. Александр является официальным претендентом на титул WBO.