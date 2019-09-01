Промоутер назвал следующего соперника Усика
Нидерландский боксер Тайрон Спонг 31 августа провел поединок с эквадорцем Джейсоном Минди. Спонг нокаутировал соперника во втором раунде и следующий бой должен провести с Александром Усиком.
Как сообщает Tribuna.com, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец встретится со Спонгом 12 октября, если нидерландец победит в своем поединке.
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Со своей задачей 33-летний голландец справился.
Мой следующий бой? 12 октября. Мой соперник – Тайрон Спонг. Не знаю. Тайрон Спонг. Видел ли я его бои? Достаточно,
– загадочно сказал Усик.
Усик должен дебютировать в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Промоутер Эдди Хирн обещал сообщить информацию о сопернике украинце, заявив, что договоренность уже достигнута.
Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.
Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).
В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).
Тайрон обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.