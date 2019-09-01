Промоутер назвал следующего соперника Усика

302 Читати новину українською
Александр Усик
Александр Усик / Фото из открытых источников

Нидерландский боксер Тайрон Спонг 31 августа провел поединок с эквадорцем Джейсоном Минди. Спонг нокаутировал соперника во втором раунде и следующий бой должен провести с Александром Усиком.

Как сообщает Tribuna.com, промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинец встретится со Спонгом 12 октября, если нидерландец победит в своем поединке.

Читайте также: Ломаченко ярко победил Кэмпбелла и завоевал три чемпионских пояса

Со своей задачей 33-летний голландец справился.

Мой следующий бой? 12 октября. Мой соперник – Тайрон Спонг. Не знаю. Тайрон Спонг. Видел ли я его бои? Достаточно,
– загадочно сказал Усик.

Усик должен дебютировать в супертяжелом весе 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Промоутер Эдди Хирн обещал сообщить информацию о сопернике украинце, заявив, что договоренность уже достигнута.

Тайрон Спонг – нидерландский боксер, профессиональный кикбоксер и боец смешанного стиля суринамского происхождения, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях.

Он бывший чемпион по кикбоксингу Glory 9 (2013), и чемпион мира по тайскому боксу W.F.C.A. (2007-2008) в первом тяжелом весе (до 95 кг).

В профессиональном боксе 33-летний Спонг провел 14 поединков и все выиграл (13 нокаутом).

Тайрон обладает региональными титулами чемпиона Латинской Америки по версии WBC Latino и WBO Latino в тяжелом весе.

blog_ava
Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
сегодня
296
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Александр Усик
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3381
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
304
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
204
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук