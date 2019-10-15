Промоутер о Усика: титульный бой будет сложно организовать, встреча с Уайлдером – маловероятна

Глава Matchroom Boxing и сопромоутер Александра Усика Эдди Хирн прокомментировал будущее украинского боксера в супертяжелом весе. Хирн выразил сомнение, что следующий бой Усик будет за титул или против американца Деонтея Уайлдера.

Хирный считает, что сделать Усику хороший бой все время будет очень непростой задачей. Хотя украинец обязательный претендент за титул WBO и должен встретиться с победителем боя Энди Руис – Энтони Джошуа.

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Что известно о бое Руис – Джошуа?Реванш Руис – Джошуа официально состоится 7 декабря в Саудовской Аравии на арене в Эр-Рияде. Против Руиса Джошуа сражался 2 июня. Энтони четыре раза побывал в нокдауне и рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

По словам Хирна, организовать бой Усика с победителем реванша Руис – Джошуа будет сложно. Руис владеет титулом IBF, а официальным претендентом на него является Кубрат Пулев.

Глава Matchroom Boxing даже заявил, что посоветовал бы Джошуа, если тот победит Руиса, встретиться с Пулевым, а не украинцем. Также Хирн сообщил, что Усик отправится в Саудовскую Аравию на бой Руис – Джошуа.

Что касается боя Усик – Деонтей Уайлдер, по мнению Эдди, в ближайшее время он не произойдет.

А вот боя с Уайлдером не будет до тех пор, пока Усик не завладеет чемпионским титулом. Например, они могут бороться за звание абсолютного чемпиона мира. Просто так никто не выберет в оппоненты Усика,

– цитирует Хирна vRINGe.

Что Усик говорил об Уайлдера?Ранее Александр заявлял, что хочет боксировать со всеми сильными боксерами, но Уайлдер – наиболее интересный для него соперник. По словам Усика, у Деонтея пояс WBC, который имеет зеленый цвет. "Зеленый – мой любимый цвет", – сказал украинец.

По словам Хирна, Усику следует поработать над своей рыночной стоимостью. В то же время Хирн не ставит под сомнение навыки Александра.

Против него трудно выглядеть хорошо. Думаю, именно по этой причине Усик и заглядывается на Уайлдера. Не секрет, что все технари смотрят на Уайлдера с уверенностью, что смогут того перебоксировать, переиграть. Так, Деонтей в плане бокса не так хорош.

Но он очень опасен. Он просто всегда находит шанс победить. Именно этим он и опасен. Думаю, Усик смотрит на Уайлдера и думает: "Парень, до я же могу сводить тебя в школу". Но на самом деле это очень непростая задача – побить дядю с таким мощным ударом,

– резюмировал Хирный.

Как это было: Александр Усик – Чазз Уизерспун: видео боя

Что известно о дебюте Усика в супертяжелом весе?​

В ночь на 13 октября Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна. Украинец победил американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов.



После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хэвивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.