Промоутер отказывается организовать титульный бой с участием Ломаченко: названа причина

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / boxingscene.com

Промоутер британского боксера Люка Кэмпбелла Эдди Хирн не поддерживает идею организации боя за титул WBC для его клиента и обладателя поясов WBO и WBA Василия Ломаченко.

Хирн считает, что Кэмпбелл, который на днях бросил вызов Ломаченко, должен биться за вакантный пояс и только потом с Ломаченко.

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Посмотрите на ситуацию с Люком Кэмпбеллом. Он должен драться за титул WBC. На этой неделе он должен быть утвержден для боя с Майки Гарсией, но тот, очевидно, оставит титул вакантным. Боб Арум (Промоутер Ломаченко, – Спорт24) хочет свести Кэмпбелла с Ломаченко за вакантный титул WBC.

Что бы вы сделали, приняли бой или подрались бы за вакантный титул, а потом сошлись бы в объединительном бою с Ломаченко? Приняли бы двойной гонорар сейчас или, взяв вакантный титул, подрались бы за четырехкратный гонорар в бою за звание абсолютного чемпиона? В его ситуации, когда ему осталось около 10 поединков в спорте, он должен драться за вакантный титул. Если Ломаченко побьет Комми (Ричард Комми, чемпион IBF, – Спорт24), то будет бой за абсолютного чемпиона. Это огромный поединок,
– цитирует Хирна vRINGe.

Сейчас свой последний бой Ломаченко провел 12-го апреля и жестко нокаутировал британца Энтони Кроллу. После победы над Кроллом Ломаченко вызвал на бой Майки Гарсия.

В то же время промоутер украинца уверен, что Василий проведет бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Также украинец может встретиться с Ричардом Комми. Боксеры должны были провести поединок в апреле, но представитель Ганы травмировался.

Но следующий поединок Ломаченко состоится не раньше сентября 2019 года. В бою против Кроллы украинец травмировал руку. Сначала было подозрение на перелом. Но впоследствии оказалось, что это лишь вывих. И три недели Ломаченко будет вынужден проходить в гипсе, поэтому сможет боксировать только в сентябре.

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Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко Новости Спорта
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