Промоутер раскритиковал Ломаченко в бою против Кэмпбелла: он несколько раундов профилонил

Не всем в Великобритании понравилась победа Василия Ломаченко над Люком Кэмпбеллом. И не только в том, что украинец победил британца на глазах его болельщиков. Не все остались довольными самим боксом, который показал Ломаченко.

Один из таких – основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн. Именно они представляют Люка Кэмпбелла (а также украинца Александра Усика).

"Я вообще не понял судейский вердикт. Мне показалось, что Люк проиграл максимум 4 раунда. Думаю, он отбоксировал просто шикарно. Но, видимо, на титул не наработал. Если честно, я разочарован Ломаченко. Мы его подавали нашим болельщикам как суперзвезду. Думаю, за это выступление его не поставишь в один ряд с суперзвездами прошлого. Нет, он великий боец, несомненно. Но не уровня крупнейших в истории бокса. Как минимум меня он не впечатлил", –заявил Барри Хирн.

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Однако он таки отдал должное украинцу. И указал на его ошибки, которые остались непонятными.

"Я не понял, почему он не воспользовался шансами, ведь по ходу боя несколько раз неплохо потряс Кэмпбелла, но отпустил. В такие моменты нужно дорабатывать до конца, а он этого не сделал. Он несколько раундов откровенно профилонил. Хотя мы убедили себя в том, что он один из самых динамичных бойцов современности. Повторюсь, он хороший. Очень красивый. Но мы говорим о статусе легенды. А это не было выступлением уровня легенды", – подытожил Барри Хирн.

Напомним, Ломаченко победил Кэмпбелла 31 августа в Лондоне решением судей. Украинец защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO, а также выиграл вакантный титул WBC.

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