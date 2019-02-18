Промоутер российского боксера подтвердил переговоры по бою с Усиком

Промоутер боксера Александра Поветкина (34-2, 24 КО) Андрей Рябинский подтвердил, что россиянин может стать следующим соперником абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО).

Ожидается, что в мае Александр Усик дебютирует в супертяжелом весе поединком против Александра Поветкина, однако бой еще официально не подтвержден.

Читайте также: Усик проведет бой в один вечер с другим победителем WBSS

На данный момент я могу сказать, что этот бой возможен, но не могу сказать, что все уже решено. Это проект и сейчас мы думаем об организации подобной встречи. В то же время, у Поветкина есть несколько вариантов соперников – Усик один из них,

– цитирует Рябинского BoxingScene.

Сам Поветкин заявлял, что хотел бы видеть в качестве своего оппонента Диллиана Уайта, однако у британца на первые месяцы лета запланирован поединок против Доминика Бриза.

Интересно, что Поветкин уже дрался против тяжеловеса, который поднимался в супертяжелый дивизион. В 2012 году россиянин раздельным решением судей победил немца Марко Хука (41-5-1, 28 КО).

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр сейчас планирует подняться до супертяжелого веса.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram