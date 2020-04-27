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Промоутер: Сейчас у нас проблемы с Ломаченко

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Василий Ломаченко
Василий Ломаченко / Getty Images

Президент промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что из-за пандемии коронавируса ему трудно планировать крупные поединки.

В частности Арум заявил, что бой украинца Василия Ломаченко будет трудно организовать после окончания карантина. Из-за пандемии коронавируса перелеты между многими странами отменены, и бойцы из-за пределов США не смогут в ближайшее время прибыть на поединок.

Кстати Ломаченко – Лопес: появились новые проблемы организации боя

С такими бойцами, как Ломаченко, у нас проблема. Василий вернулся в Украину, чтобы быть с семьей. Я не знаю, сможем ли мы его привезти в США в короткие сроки. Сейчас введен запрет на перелеты, и мы не можем его отменить для организации боксерского поединка. Так что у нас проблемы с иностранными боксерами, которые находятся за пределами США,
– сказал промоутер.

Следующий бой Василий Ломаченко должен провести против Теофимо Лопеса. На данный момент Ломаченко владеет тремя чемпионскими поясами в легком весе. На кону его боя с американцем – статус абсолютного чемпиона мира в дивизионе.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес?

  • Боксеры должны были провести поединок 30 мая в США. Оба спортсмена подтвердили дату боя, но официально о бое не сообщили.
  • Так же не было информации о статусе боя. Ожидается, что на кону поединка будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
  • Из-за пандемии коронавируса бой не состоится 30 мая. Ожидалось, что бой перенесут на лето.
  • Однако глава промоутерской компании Top Rank заявил, что поединка не стоит ожидать раньше сентября.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус COVID-19 Спорт Новости США Василий Ломаченко Новости Спорта Бокс
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