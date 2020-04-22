Промоутер о правах Усика: Сначала будет бой с Джошуа, а затем объединительный поединок с Фьюри
Александр Красюк, который является промоутером обязательного претендента на титул WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика, заявил, что приоритетным соперником для его подопечного является обладатель титулов WBA, WBO и IBF британец Энтони Джошуа.
Завершающий этап покорения супертяжелого дивизиона – объединительная встреча с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Слова Красюка цитирует издание Boxingnews24.
Кстати Усик – Джошуа: британец назвал условие для проведения боя
Александр Усик носит статус обязательного претендента. Он получил его после того, как освободил чемпионский титул в тяжелом весе. Летом будет год с тех пор, как Усик стал обязательным претендентом. Александр намерен стать чемпионом и никто не может отнять у него этого права.
Усик – яркий боец, он олимпийский чемпион и бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе. У него солидная предыстория. Усику хватит влияния, чтобы боксировать за титул чемпиона мира. И мы будем на этом настаивать. Скорее всего, сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а потом устроим объединительный бой с Тайсоном Фьюри,
– решительно заявил Александр Красюк.
- Бой между Усиком и Джошуа имел все шансы состояться уже летом 2020 года. Украинец – официальный претендент на титул WBO, которым владеет Энтони.
- Впрочем, британец решил провести защиту пояса IBF против Пулев. Сейчас этот бой перенесен.
- В то же время Усик должен встретиться с Дереком Чисорой. Потенциально победитель поединка выйдет на встречу с Джошуа. Но бой Усик – Чисора также перенесен.
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