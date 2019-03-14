Промоутер Усика анонсировал следующий бой украинца

Эдди Хирн, сопромоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО), сообщил, что в ближайшие двое суток прояснится ситуация с боем украинца против россиянина Александра Поветкина (34-2, 24 КО).

Слова Хирна цитирует издание Sky Sports.

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Многое происходит в данный момент в супертяжелом весе. Встретится ли Усик с Поветкиным? Мы будем определяться с этим в ближайшие двое суток,

– сказал Хирн.

Свой последний бой Усик провел против Тони Белью (30-3-1, 20 КО), отправив соперника в нокаут в восьмом раунде. Таким образом украинец защитил все чемпионские титулы в тяжелом весе.

Поветкин же осенью 2018 года проиграл Энтони Джошуа. Бой закончился еще в 7-м раунде победой Джошуа.

Ранее Спорт 24 писал, что Александр Усик готовится к переходу в более тяжелую весовую категорию. Для этого украинец активно тренируется.

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