Промоутер Усика назвал дату следующего боя боксера и за какой титул он сразится
Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк заявил, что Александр Усик следующий бой проведет в марте или апреле 2020 года.
Соответствующую информацию он озвучил в комментарии авторитетному ресурсу BoxingScene.com.
"Усик должен вернуться на ринг в марте или апреле. Если соперником будет не Джошуа, то британец должен освободить титул WBO. Тогда Усик сразится за вакантный пояс против боксера из наивысшей позиции в рейтинге организации", – заявил Красюк.
Читайте также: Украинские спортсмены между патриотизмом и деньгами
Вполне вероятно, что Джошуа откажется от защиты титула. Ведь он должен провести еще один бой против Курбата Пулева в рамках защиты пояса IBF. Бой против Пулева предстоит до 31 мая 2020 года, в то время как защиту титула против Усика Джошуа должен провести до 4 июня 2020 года.
Если же Джошуа откажется от обязательной защиты титула, то вероятным соперником Усика за пояса WBO должен стать Джозеф Паркер. Однако с проведением боя против британца может возникнуть проблемы, ведь его промоутеры выставили очень жесткие условия на этот поединок.
Выбор редакции
-
Вылет из Евро-2020, бунт в "Карпатах", новый тренер "Барсы" и другие новости спорта 14 январясегодня , 07:58
-
На Australian Open теннисисты массово задыхаются от дыма, среди пострадавших украинка – видео14 января , 19:24
-
Тренер "Барселоны" Кике Сетьен – любитель шахмат и игры в пас, фанат Бускетса и Месси14 января , 14:53