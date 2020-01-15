Промоутер Усика назвал дату следующего боя боксера и за какой титул он сразится

Генеральный директор промоутерской компании К2 Promotions Ukraine Александр Красюк заявил, что Александр Усик следующий бой проведет в марте или апреле 2020 года.

Соответствующую информацию он озвучил в комментарии авторитетному ресурсу BoxingScene.com.

"Усик должен вернуться на ринг в марте или апреле. Если соперником будет не Джошуа, то британец должен освободить титул WBO. Тогда Усик сразится за вакантный пояс против боксера из наивысшей позиции в рейтинге организации", – заявил Красюк.

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Вполне вероятно, что Джошуа откажется от защиты титула. Ведь он должен провести еще один бой против Курбата Пулева в рамках защиты пояса IBF. Бой против Пулева предстоит до 31 мая 2020 года, в то время как защиту титула против Усика Джошуа должен провести до 4 июня 2020 года.

Если же Джошуа откажется от обязательной защиты титула, то вероятным соперником Усика за пояса WBO должен стать Джозеф Паркер. Однако с проведением боя против британца может возникнуть проблемы, ведь его промоутеры выставили очень жесткие условия на этот поединок.