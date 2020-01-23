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Промоутер Усика рассказал о следующих соперниках украинца

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Александр Усик

Александр Красюк, промоутер супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО). Пока не знает, кто точно будет следующим соперником украинца.

Менеджер заявил, что, скорее всего, Усик проведет поединок против Дерека Чисоры (32-9, 23 КО), а затем встретится с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО). Слова Красюка цитирует Tribuna.com.

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– О чем договорились с Хирном? Кто будет следующим соперником Усика?
– Мы еще не определились ни с датой, ни окончательно с соперником. Есть план, это будет Чисора, но точно сказать не могу.

– Есть страх, что простой Усика будет достаточно длительным?
– Нет, все нормально. Мы близки к договоренности. Никто никуда не спешит. Все идет и решается.

– То есть, следующим соперником будет Чисора, а не Джошуа?
– Скорее всего, это будет так – сначала Чисора, а затем Джошуа.

– Даты боя вообще нет?
– Весной должен быть бой.

Последний бой Усик провел 13 октября 2019 года. В Чикаго украинец дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чаза Уизерспуна.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Энтони Джошуа Александр Усик
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