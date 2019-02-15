Промоутер Усика заявил, что следующим соперником украинца может стать россиянин

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Александр Усик
Александр Усик / twitter.com

Британский промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал очередное заявление относительно следующего соперника Александра Усика.

Хирн заявил, что команда абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе ориентируется сразу на нескольких бойцов для организации следующего поединка.

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"Сейчас мы ориентируемся на нескольких бойцов. Так как Дилиан Уайт будет драться с Домиником Бризилом, это включает в число возможных оппонентов Александра Поветкина. Многое может произойти", – цитирует Хирна Xsport со ссылкой на IFL TV.

Ранее Хирн заявил, что Усик проведет следующий бой в рамках одного вечера бокса с другим победителем WBSS Каллумом Смитом. Усик и представитель второго среднего веса Смит могут выступить в рамках одного шоу 18 мая в США.

Соперник Усика пока еще не известен. Шансы им стать имеет россиянин Денис Лебедев.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока планирует подняться в супертяжелый вес.

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Теги: Спорт Бокс Александр Усик
Источник: 24 Канал
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