Промоутер Усика заявил, что следующим соперником украинца может стать россиянин

Британский промоутер компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сделал очередное заявление относительно следующего соперника Александра Усика.

Хирн заявил, что команда абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе ориентируется сразу на нескольких бойцов для организации следующего поединка.

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"Сейчас мы ориентируемся на нескольких бойцов. Так как Дилиан Уайт будет драться с Домиником Бризилом, это включает в число возможных оппонентов Александра Поветкина. Многое может произойти", – цитирует Хирна Xsport со ссылкой на IFL TV.

Ранее Хирн заявил, что Усик проведет следующий бой в рамках одного вечера бокса с другим победителем WBSS Каллумом Смитом. Усик и представитель второго среднего веса Смит могут выступить в рамках одного шоу 18 мая в США.

Соперник Усика пока еще не известен. Шансы им стать имеет россиянин Денис Лебедев.

Свой последний бой Усик провел в 11 ноября 2018 года, когда нокаутировал британца Тони Беллью. Сохранив все пояса в тяжелом весе, Александр пока планирует подняться в супертяжелый вес.

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