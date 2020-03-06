Промоутер заявил, что Усик мешает организации боя Фьюри – Джошуа

Украинский боксер Александр Усик может разбить планы организации объединительного боя в тяжелом весе с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн серьезно настроен в этом году провести бой Джошуа – Фьюри.

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Однако Александр Усик – обязательный претендент на титульный бой от WBO и должен драться с победителем поединка британца с болгарином Кубратом Пулевым.

Проблема в том, что Усик должен драться с победителем боя Джошуа и Пулева. Не должен будет только в том случае, если подождет месяц или с ним будет достигнуто соглашение. Не знаю, но порой такие вещи решаются.



У него есть небольшое задание 23 мая. Он может и не быть обязательным претендентом 24 мая в случае поражения от Чисоры. Мы все объявим на следующей неделе,

– заявил Хирн.