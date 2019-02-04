Поиски Эмилиано Сала: что случилось и последние новости трагедии

Самолет с футболистом Эмилиано Сала пропал 21 января 2019. года. Он летел в Кардифф, где должен был присоединиться к своей новой команде. Самолет с футболистом пропал с радаров над Ла-Маншем.

Исчезновение самолета над Ла-Маншем

Информация о том, что над Ла-Маншем исчез малый самолет Piper Malibu, появилась еще в понедельник, 21 января. Самолет в 19:15 по французскому времени вылетел из Нанта и направлялся в Кардифф. В 20:23 по Гринвичу самолет пропал с радаров диспетчеров. В 20:30 было начато поисково-спасательную операцию.

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О том, что на борту пропавшего самолета находился футболист Эмилиано Сала, стало известно утром следующего дня. Он был единственным пассажиром на этом самолете. Кроме него, там еще был только пилот.

Эмилиано Сала летел в Кардифф. За день до вылета – 20 января, игрок подписал контракт с местным клубом. Он стал рекордным приобретением "Кардифф Сити". За него клуб из Уэльса заплатил почти 18 миллионов фунтов стерлингов. К месту назначения футболист так и не долетел.

Карта маршрута самолета с Эмилиано Сала и возможное место его исчезновения

Запрос на экстренную посадку

Незадолго до исчезновения с радаров пилот просил экстренную посадку на острове Гернси в Ла-Манше, когда находился на высоте 1500 метров. Однако на высоте 700 метров связь с самолетом была потеряна. Именно вблизи этого острова и была начата поисковая операция.

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A search and rescue operation is currently underway off the north of Alderney after a light aircraft disappeared from radar several hours ago.



2 helicopters alongside the Guernsey and Alderney lifeboats are searching



We will provide more information as it becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 21 січня 2019 р.

16.10 update



This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 січня 2019 р.

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Поисковая операция

Несмотря на то, что поисковую операцию начали почти сразу, однако найти обломки самолета или тел так и не удалось. В первую же ночь, 21 января, помешала непогода, которая была в проливе. Кроме того, над местом возможной авиакатастрофы был туман, который тоже усложнял поиски.

Searching for the light aircraft PA 46 Malibu resumed at 8am this morning.



No trace has currently been found



It was en route from Nantes, France to Cardiff, Wales with 2 people



More info when available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 22 січня 2019 р.

Заявления "Кардиффа" и "Нанта"

Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из французского клуба "Нант". Обе футбольные команды выразили надежду, что игрока найдут живым. И в "Кардиффе" отложили тренировки в этот день.

"Все мы в "Кардифф Сити" хотели бы поблагодарить наших поклонников и всю футбольную общественность за их поддержку в это трудное время. Мы продолжаем молиться за положительные новости", – заявили в "Кардиффе".

"Нант" же перенес свой матч Кубка Франции, который должен был состояться 23 января, на выходные.

Le FC Nantes se joint à l'appel des supporters pour le rassemblement ce soir à partir de 18h30 Place Royale à Nantes pour déposer une tulipe jaune au pied de la fontaine.#PrayForSala pic.twitter.com/AGAslLxxGn — FC Nantes (@FCNantes) 22 січня 2019 р.

Цветы от фанатов

Фанаты же обеих клубов начали приносить цветы к стадионам и центральным площадям своих городов.

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More fans and supporters bring flowers as tribute to Sala, who still hasn’t been found.#sala #journousw pic.twitter.com/t3jE3ClGvg — Emily Wynne (@EmilyWynne14) 22 січня 2019 р.

A moving homage for Emiliano Sala unfolding in the centre of Nantes this evening. pic.twitter.com/JJuNXhd2Qe — Get French Football News (@GFFN) 22 січня 2019 р.

Обнаружение обломков

В среду, 23 января, стало известно о том, что спасатели нашли обломки металла и подушку, вблизи которых плавали еще несколько мелких предметов. Никаких следов людей не обнаружено. Однако сказать точно, что это остатки самолета, на котором летел Эмилиано Сала, пока невозможно.

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Последнее сообщение футболиста

Уже позже стало известно, что Эмилиано Сала отправил голосовое сообщение в групповой чат WhatsApp перед тем, как самолет, на котором он летел пропал с радаров над Ла-Маншем.

Привет парни. Как вы там? Я совершенно обессиленный. В Нанте занимался вещами, вещами, вещами и вещами. Сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится. Я лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой,

– сказал Сала.

Чуть позже форвард отправил еще одно сообщение: "Как вы, братья и сестры, все хорошо? Если через полтора часа у вас не будет новостей от меня, то я не знаю, нужно будет отправлять кого-то, чтобы найти меня. Папа, мне очень страшно...".

Возможность выжить

Шансы на то, что Эмилиано Сала и пилот выжили, остаются. Такой вариант рассматривает и полиция.

Они высадились в другом месте, но не вступили в контакт.

Они высадились на воде, были подобраны судном, которое было рядом, но не вступили в контакт.

Они высадились на воде и воспользовались спасательным плотом, который был на борту самолета.

Самолет распался при контакте с водой, оставив их в море.

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9.30am



We are searching based on four possibilities:



1. They have landed elsewhere but not made contact.

2. They landed on water, have been picked up by a passing ship but not made contact

3. They landed on water and made it into the life raft we know was on board — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

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4. The aircraft broke up on contact with the water, leaving them in the sea.



Our search area is prioritised on the life raft option.



More updates as information becomes available — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 23 січня 2019 р.

Прекращение поисков

В четверг, 24 января, в полиции острова Гернси сообщили, что они прекращают поиски пропавшего футболиста и пилота.

"Несмотря на усиленный поиск в зоне, приблизительная площадь которой составляет 1700 миль, мониторинг мобильной связи и изображений со спутника, нам не удалось найти никаких следов самолета, пилота или пассажира. Проанализировав все имеющиеся данные, мы приняли непростое решение прекратить активную фазу операции по поиску Эмилиано Салы и пилота. Шансы на их выживание крайне низкие. Наши мысли вместе с близкими пилота и пассажира в такое сложное для них время", – говорится в заявлении полиции.

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3.15pm Update.



Please read the attached statement.



Unless there is a significant development, there will be no further updates pic.twitter.com/jbEIFMB3zi — Guernsey Police (@GuernseyPolice) 24 січня 2019 р.

Чествование пропавшего футболиста

"Нант" и "Кардифф" во время своих домашних матчей почтили память пропавшего футболиста.

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Обнаружение остатков самолета

После того, как полиция официально прекратила поиски самолета и Эмилиано Сала с Дэвидом Ибботсоном, этим занялись частные спасатели. И одному из них – Дэвиду Мернсу – удалось найти обломки. Однако о наличии тел там не сообщается. А находка находится под наблюдением Отделения расследования авиационных происшествий (AAIB)

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